Украинцы могут получать пенсию, как в стране, так и за границей, это предусмотрено Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», а также международными договорами.
Об этом пишет сайт "На пенсии".
Так, Украина подписала многостороннее Соглашение о гарантиях прав граждан государств — участников СНГ от 13.03.1992, обязательства по которому приняли Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, РФ, Таджикистан, Туркменистан.
Кроме того, наша страна заключила двусторонние международные договоры о пенсионном обеспечении с Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой, Болгарией, Эстонией, Латвией, Литвой, Испанией, Чехией, Словакией, Португалией, Польшей.
А также Украина продолжает выполнять обязательства бывшего СССР по международным договорам в сфере пенсионного обеспечения, заключенным с Монголией, Румынией и Венгрией.
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При этом не во всех указанных странах назначение и выплата пенсий проходит одинаково. В некоторых случаях всю пенсию на основании украинского и иностранного страхового стажа будет выплачивать та страна, в которой пенсионер обратился по поводу назначения пенсии, и будет брать в расчет зарплату, полученную за границей, в других же — полученный за границей стаж дает только право на пенсию в другой стране и возможность претендовать на выплаты из пенсионных фондов обоих государств.
Важно учесть, что пенсионный возраст в странах также отличается. В Украине он составляет 60 лет, то в Эстонии — 64, а в Польше — 65.
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