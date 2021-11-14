Украинцы могут получать пенсию, как в стране, так и за границей, это предусмотрено Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», а также международными договорами.

Об этом пишет сайт "На пенсии".

Так, Украина подписала многостороннее Соглашение о гарантиях прав граждан государств — участников СНГ от 13.03.1992, обязательства по которому приняли Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, РФ, Таджикистан, Туркменистан.

Кроме того, наша страна заключила двусторонние международные договоры о пенсионном обеспечении с Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой, Болгарией, Эстонией, Латвией, Литвой, Испанией, Чехией, Словакией, Португалией, Польшей.

А также Украина продолжает выполнять обязательства бывшего СССР по международным договорам в сфере пенсионного обеспечения, заключенным с Монголией, Румынией и Венгрией.

При этом не во всех указанных странах назначение и выплата пенсий проходит одинаково. В некоторых случаях всю пенсию на основании украинского и иностранного страхового стажа будет выплачивать та страна, в которой пенсионер обратился по поводу назначения пенсии, и будет брать в расчет зарплату, полученную за границей, в других же — полученный за границей стаж дает только право на пенсию в другой стране и возможность претендовать на выплаты из пенсионных фондов обоих государств.

Важно учесть, что пенсионный возраст в странах также отличается. В Украине он составляет 60 лет, то в Эстонии — 64, а в Польше — 65.

Напомним, карантин и пенсии: выяснилось, что потеряют украинцы из-за простоя предприятий

Как сообщала Politeka, пенсии для некоторых украинцев поднимут с 1 января, кто получит

Также Politeka писала, украинцам раздадут деньги на больничном, кто и сколько может получить