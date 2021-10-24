По итогам трех кварталов 2021 года среднедневной размер пособий от Фонда социального страхования по больничным листам вырос по сравнению с тем же периодом 2020.

Как отмечается на сайте Фонда, по итогам трех кварталов 2021 размер пособий увеличился на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и в среднем по стране составил 370,48 гривен.

Ввели также пособие по временной потере трудоспособности с целью компенсации застрахованным лицам их заработка, утраченного за время лечения, ухода за больными детьми или самоизоляции от COVID-19.

Размер такого пособия зависит от среднего дохода работника и продолжительности его страхового стажа: от 50% средней зарплаты (стаж до 3 лет) и до 100% (стаж – более 8 лет), а в случае самоизоляции – 50% дохода независимо от продолжительности стажа (однако в размере 100% дохода для медицинских работников).

Один из самых маленьких размеров среднедневного пособия по больничным в Волынской (306,4 грн), Житомирской (306,6 грн), Сумской (308,5 грн) и Тернопольской (312,8 грн) областях.

Один из самых высоких – в Николаевской (404,8 грн), Запорожской (401,3 грн) и Донецкой (398,4 грн) областях.

Напоминаем, что украинцев ждет повышение выплат, кому повезло.

Как сообщала Politeka, больничные будут выдавать по-новому.

Также Politeka писала, что расчет средней зарплаты изменили.