Многих украинцев волнует вопрос, как нынешние простои на предприятиях из-за карантина повлияют в будущем на необходимый стаж для выхода на пенсию.

В "Пенсионном курьере" ответили на этот вопрос на примере работника "вредного" производства (такие люди имеют право выходить на заслуженный отдых раньше установленного возраста). Выяснилось, что из их страхового стажа будут вычтены дни простоя предприятия.

В "Пенсионном курьере" объяснили ситуацию на примере одного украинца. В частности, предприятие, на котором мужчина работал во "вредном цехе", в период с марта 2020 по июнь 2021-го периодически простаивало из-за карантина - в точности 44 дня.

"Как этот период будет отнесен к моему льготному стажу?", - гласил вопрос.

"Если в льготной справке, которую выдало Вам предприятие, указано, что в период с марта 2020 по июнь 2021 года было 44 дня простоев в работе, из льготного стажа будет изъято именно 44 дня", - ответили украинцу.

Отметим, мужчины, которым исполнится 55 лет в период с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года, для выхода на пенсию должны иметь от 29 лет страхового стажа, из которых не менее 12,5 лет — на работах с вредными и тяжелыми условиями труда. В стаж засчитываются период обучения по специальности и время прохождения военной службы.

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