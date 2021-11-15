Что интересно знать о важной дате

Узнайте, какой 16 ноября празднуют православные украинцы важный церковный праздник, особые приметы, традиции и главные запреты этого дня.

По церковному календарю сегодня верующие отмечают День святой Анны Всеволодовны.

Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.

История праздника

Анна Всеволодовна была дочерью киевского князя Всеволода Ярославича, который женился на греческой царевне. Ее братом был великий князь Владимир Мономах.

Родители хотели, чтобы княжна вышла замуж за византийского принца, но судьба сложилась иначе. Девушка решила посвятить себя Богу. Потому в 1086 году ее отец построил для Анны женский Андреевский монастырь. Она и стала его первой игуменьей.

Анна при жизни открыла школу для девочек. Это была первая такая школа в Европе. Учениц обучали грамоте, пению и ремеслу. Еще Анна занималась государственными делами.

Какие традиции на праздник

Считалось, что 16 ноября на землю спускается нечистая сила, чтобы посмотреть, как живут люди. Поэтому люди без крайней необходимости не оставляли свои дома и избегали людных мест.

В этот день по традиции девушки проводили вечера за рукоделием, а хозяйки готовили разнообразные блюда из замороженных ягод.

16 ноября перед выходом из дома нужно прочитать молитву, чтобы беда в дороге не случилось.

Запреты на праздник

Не стоит выходить из дома без особой необходимости и желательно избегать людных мест. Иначе можете поймать сглаз или порчу.

Необходимо избегать большого скопления незнакомых людей. Считается, что взаимопонимание в этот день «спит». Поэтому есть вероятность мелких ссор и конфликтов.

Издавна существуют погодные приметы на этот день:



Если сегодня случится мороз, то в целом зима будет теплая.

Если снег лежит, но листья с деревьев еще не опали, то урожая хорошего по весне ждать не придется.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

Как сообщала Politeka, мощная молитва о детях: как защитить самых дорогих от сглаза и несчастья.

Также Politeka писала, как будут наказывать священников за церковные правонарушения: утвержден документ.