Суммы станут выше, но не все это почуствуют

Проблема в том, что повышение зарплат будет съедено инфляцией, которая в Украине также стремительно растет - вряд ли украинцы смогут позволить себе больше, чем раньше.

В Украине в 2022 году среднюю зарплату могут повысить на 10%, а минимальную всего лишь на 3%.

Об этом свидетельствует информация, опубликованная на официальном сайте Пенсионного фонда Украины.

Минимальная зарплата в Украине вырастет уже в следующем месяце с 1 декабря - ее размер составит 6500 гривен.

В то же время реальный (с учетом инфляции) размер зарплаты бюджетников может снизиться. Потому надеяться на существенный рост доходов большинству украинцев не стоит.

Как рассказала для Obozrevatel эксперт рынка труда Татьяна Пашкина, прежде всего поднимут зарплату тем, кто дефицитный, кого не хватает на рынке труда.

По словам эксперта рынка, в 2022-м на самую существенную зарплату могут рассчитывать работники IT, специалисты по производству, менеджеры по продажам.

Также зарплаты могут вырасти у рабочих, ведь часть из них, вероятно, поедут на заработки в ЕС, а это значит, что на нашем рынке их может не хватать.

Напомним, оформить пенсии и субсидии можно будет по-новому.

Как сообщала Politeka, субсидии для украинцев вырастут, кто получит больше денег.

Также Politeka писала, что вскрылись новые факты об оформлении субсидии.