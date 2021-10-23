В Украине на 50% увеличат размер субсидий в регионах, которые отнесли к «красной» зону, на время действия карантина нормативы потребления коммунальных услуг увеличивают наполовину.
Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.
Стандартные нормативы установлены в таком объеме:
- два кубометра воды на человека;
- 3,6 кубометра воды, если нет горячего водоснабжения;
- 1,6 кубометра горячей воды;
- 3,3 кубометра газа на человека;
- 5,4 кубометра газа на человека, если голубым топливом подогревают воду;
- 70 кВт*час электроэнергии на семью + 30 кВт*час на каждого человека.
На период действия «красной» зоны расчет жилищных субсидий производится с учетом увеличенных на 50 процентов социальных нормативов, в пределах которых предоставляется субсидия на оплату централизованного снабжения холодной и горячей воды, водоотведения.
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Таким образом, в октябре для домохозяйств в регионах с «красным» уровнем карантина расчет субсидии на указанные услуги будут осуществлены на увеличенные социальные нормативы.
К примеру, пенсионер, который получает 3723 грн пенсии и живет в квартире площадью в 40 квадратных метров, может заплатить за коммуналку около 453 грн, остальное покроет субсидия. Сейчас это 1035,8 грн, а после увеличения нормы помощь должна составить 1779,9 грн.
Отметим, «красная» зона в Украине расширяется с 23 октября. «Красный» уровень эпидемической опасности по темпам распространения COVID-19 с субботы установят еще и в Сумской области. Таким образом, с 23 октября в «красной» зоне будет уже 6 областей. Ранее туда попали Херсонская, Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области.
Кроме того, в пятницу 22 октября в Киевской городской государственной администрации спрогнозировали, что столица окажется в красной зоне карантина в ближайшие пять дней.
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