В Украине на 50% увеличат размер субсидий в регионах, которые отнесли к «красной» зону, на время действия карантина нормативы потребления коммунальных услуг увеличивают наполовину.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Стандартные нормативы установлены в таком объеме:

два кубометра воды на человека;

3,6 кубометра воды, если нет горячего водоснабжения;

1,6 кубометра горячей воды;

3,3 кубометра газа на человека;

5,4 кубометра газа на человека, если голубым топливом подогревают воду;

70 кВт*час электроэнергии на семью + 30 кВт*час на каждого человека.

На период действия «красной» зоны расчет жилищных субсидий производится с учетом увеличенных на 50 процентов социальных нормативов, в пределах которых предоставляется субсидия на оплату централизованного снабжения холодной и горячей воды, водоотведения.

Таким образом, в октябре для домохозяйств в регионах с «красным» уровнем карантина расчет субсидии на указанные услуги будут осуществлены на увеличенные социальные нормативы.

К примеру, пенсионер, который получает 3723 грн пенсии и живет в квартире площадью в 40 квадратных метров, может заплатить за коммуналку около 453 грн, остальное покроет субсидия. Сейчас это 1035,8 грн, а после увеличения нормы помощь должна составить 1779,9 грн.

Отметим, «красная» зона в Украине расширяется с 23 октября. «Красный» уровень эпидемической опасности по темпам распространения COVID-19 с субботы установят еще и в Сумской области. Таким образом, с 23 октября в «красной» зоне будет уже 6 областей. Ранее туда попали Херсонская, Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области.

Кроме того, в пятницу 22 октября в Киевской городской государственной администрации спрогнозировали, что столица окажется в красной зоне карантина в ближайшие пять дней.

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