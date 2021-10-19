У Мінсоцполітики розповіли, в яких випадках вийде оформити субсидію на орендованій квартирі, і що потрібно робити українцям, щоб отримати допомогу від держави.

Як пише Politeka.net з посиланням на "Факти", є два випадки, в яких можна звернутися за допомогою до держави. Про це розповіли в профільному відомстві.

Подати заявку на виплати можуть ті українці, які уклали офіційний договір оренди. У таких випадках до стандартного пакету документів, який подається до органів соцзахисту, потрібно буде долучити копію угоди про оренду житла. Важливо, щоб субсидія не дублювалася – тобто, не виплачувалася орендарю за місцем паспортної реєстрації. Подати заяву тепер зможе не тільки власник житла.

Друга категорія українців, які можуть звернутися за допомогою, це переселенці з окупованих територій. Вони зобов'язані підтвердити свій статус переселенця та адресу фактичного проживання. При цьому офіційний договір оренди у переселенців не вимагають.

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