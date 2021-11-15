Украина сейчас на пике заболеваемости коронавирусом. И даже проходит его.

Об этом заявил во время брифинга министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По словам чиновника, на сегодня на 6% снизилась заболеваемость на коронавирус в сравнении с прошлой неделей. И на 13% уменьшилось количество госпитализаций в больницы. Кроме того, среднесуточное количество выписанных из ковидных больниц преобладает над госпитализированными. И такой показатель врачи фиксируют впервые за три последних месяца.

"Данный показатель является первым позитивным сигналом, что страна проходит пик заболеваемости на коронавирус", - отметил Виктор Ляшко.

Кроме того, министр здравоохранения отметил, что это также показатель того, что медицинская система Украины постепенно разгружается.

Тем не менее, это повод расслабляться. Как сообщил Виктор Ляшко, до сих пор на высоких показателях остаются количество больных и уровень госпитализации. Поэтому все должны соблюдать карантинные ограничения и сделать прививку.

"За последнюю неделю было сделано более 1 млн. 600 тысяч прививок. Полный курс вакцинации прошли 28% украинцев. Больше всего вакцинированных в Киеве, киевских и Полтавской областях", - отметил Виктор Ляшко.

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