Больше всего случаев в Днепропетровской области

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано чуть более 24 тысяч новых случаев заболеваемости на коронавірусну инфекцию.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Наибольшее количество случаев зафиксировано в Днепропетровской (1867), Одесской (1816), Донецкой (1348) и Полтавской (1257) областях. В Киеве-1802 новых пациентов из COVID-19. Л украинских больниц госпитализировано более 4 тысяч человек.

Летальных исходов за минувшие сутки зарегистрировано 750.

По сообщению Минздрава, среди новых случаев коронавирусной болезни 468 медицинских работников и 1616 детей.

С начала пандемии заболело 3 179 577 украинцев. Умерло-75 607.

Медики связывают значительный рост заболеваемости на коронавірусну болезнь и летальных случаев с недостаточной вакцинацией населения, несоблюдением карантинных ограничений и началом нового учебного года.



До конца года по всей территории Украины действует "адаптивный карантин". Все регионы, в зависимости от сложности эпидситуации поделены на зоны. На сегодня в "красной зоне" находится большая часть страны - 17 областей и город Киев.

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