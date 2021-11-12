За прошедшие сутки в Украине зафиксировано чуть более 24 тысяч новых случаев заболеваемости на коронавірусну инфекцию.
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Наибольшее количество случаев зафиксировано в Днепропетровской (1867), Одесской (1816), Донецкой (1348) и Полтавской (1257) областях. В Киеве-1802 новых пациентов из COVID-19. Л украинских больниц госпитализировано более 4 тысяч человек.
Летальных исходов за минувшие сутки зарегистрировано 750.
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Вирус набирает обороты в Украине, десятки тысяч новых заболевших: удручающие данные
По сообщению Минздрава, среди новых случаев коронавирусной болезни 468 медицинских работников и 1616 детей.
С начала пандемии заболело 3 179 577 украинцев. Умерло-75 607.
Медики связывают значительный рост заболеваемости на коронавірусну болезнь и летальных случаев с недостаточной вакцинацией населения, несоблюдением карантинных ограничений и началом нового учебного года.
До конца года по всей территории Украины действует "адаптивный карантин". Все регионы, в зависимости от сложности эпидситуации поделены на зоны. На сегодня в "красной зоне" находится большая часть страны - 17 областей и город Киев.
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Как сообщала Politeka, вирус набирает обороты в Украине, десятки тысяч новых больных.
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