Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, отказывается выступать в России - по словам певца, туда он не хочет ездить по трем причинам.
В комментарии NEWS.ru Данилко рассказал, что сейчас ему поступает много предложений дать концерт или выступить на корпоративе в Москве. Однако он принципиально отказывается и война на востоке Украины – "не единственная причина".
Сердючка не выступает в России последние три года и на это есть три причины. 48-летний артист объясняет, что добраться в Москву сейчас проблематично из-за финансов.
Вторая причина — здоровье. Карантинные ограничения из-за коронавируса внесли свою лепту в концертный график многих знаменитостей.
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Третья причина связана с тем, что отношения между РФ и Украиной навсегда ухудшились из-за войны на Донбассе и оккупации Россией полострова Крым. По мнению Андрея Михайловича, все, что сейчас происходит на родине — "ужасно".
"В Россию мы сейчас вообще не ездим. Я жду, когда это все завершится: когда закончится коронавирус, когда разрешатся эти ужасные отношения стран, когда поменяется правительство", — заключил он. Данилко продолжает давать концерты в Украине и пишет песни.
Напомним, что продюсер Верки Сердючки рассказал о состоянии Данилко после пережитой трагедии.
Как сообщала Politeka, Данилко на шоу "Маска" потерял контроль над эмоциями, поразив Полякову и Каменских.
Также Politeka писала, что Андрей Данилко публично приструнил расшумевшуюся Полякову.