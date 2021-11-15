Эксперт по вопросам аграрной политики Роман Головин рассказал, как он расценивает незначительное количество сделок по продаже земель после открытия рынка земли.

Об этом он сказал в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай 24”

“Если их будет очень много — это тоже досадная ситуация. Их мало из-за чего? Первое, арендатору не выгодно вообще покупать землю. На сегодняшний день мизерная арендная плата, она меньше по расходам, чем если бы он заплатил и купил бы землю. Ему деньги нужно брать, платить процент банка за кредит, и этот процент по банковскому кредиту больше, чем арендная плата. Обслуживание кредита ниже. Второй момент — люди не хотят продавать по дешевке”, - сказал Роман Головин.

Он отметил, что заключаемые сейчас сделки могут быть фактическим оформлением предыдущих соглашений, которые были заключены до открытия рынка земли.

“Есть люди, которые хотят продавать, но опять же, они ограничены арендаторами. Они не дают разрешение и сами желания не проявляют к покупке земли. По экономическим причинам… Одни хотят купить землю, потому что это актив. Это хорошее капиталовложение. Это инвестиция. Тогда задается вопрос, почему украинцы должны продавать землю?”, - добавил эксперт.

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