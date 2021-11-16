Узнайте, какой 17 ноября празднуют православные украинцы важный церковный праздник, особые приметы, традиции и главные запреты этого дня.
17 ноября в православной церкви почитается память пресвитера Ермея и епископа Мирского Никандра.
Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.
История праздника
София Ротару на фоне слухов о тяжелой болезни засобиралась в Россию: "О боги..."
Две категории пенсионеров получат дополнительные выплаты до конца года: подробности
Болезнь погубила знаменитого актера: "Он был олицетворением нового поколения"
Жизнь водителя в Киеве оборвалась на глазах у пассажирки, медики оказались бессильны: "Соболезную родным"
Cамолет с людьми рухнул на острове, появились данные о жертвах: до последнего пытался спасти дочь
Предание гласит, что Никандр и Ермей учились у святого Тита, который в свою очередь был учеником апостола Павла.
Они активно проповедовали христианство и многих обратили к вере. Об этом узнали правители, поклонялись идолам, и проповедников схватили. Их уговаривали, им угрожали, их пытали, но они не отреклись от веры. В итоге Ермея и Никандра подвергли смерти.
Какие традиции на праздник
В народе этот день считается несчастливым. В древности верили, что 17 ноября не нужно выходить из дома, даже во двор, чтобы не встретиться с нечистью и не попасть в неприятности.
По поверью, именно 17 ноября все духи выходят на свободу и пытаются проникнуть в дом. Поэтому двери запирали на все засовы и в жилье пытались никого постороннего не пускать.
Запреты на праздник
Нельзя 17 ноября ходить по перекрестку. Согласно народным поверьям, в этот день на них собирается нечисть. Если не получается обойти перекресток, то перед тем, как ступить на него, три раза перекреститесь и прочитайте молитву "Отче наш".
В этот день не заключайте сделки и не знакомьтесь с новыми людьми — дела не будут успешными и не принесут пользы.
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- Туман — к оттепели, а вот иней на деревьях и траве — к холодам.
- Увидели комара? Значит, зима будет теплой.
Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.
Как сообщала Politeka, мощная молитва о детях: как защитить самых дорогих от сглаза и несчастья.
Также Politeka писала, как будут наказывать священников за церковные правонарушения: утвержден документ.