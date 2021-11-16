Всё может резко измениться в этот день

Узнайте, какой 17 ноября празднуют православные украинцы важный церковный праздник, особые приметы, традиции и главные запреты этого дня.

17 ноября в православной церкви почитается память пресвитера Ермея и епископа Мирского Никандра.

Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.

История праздника

Предание гласит, что Никандр и Ермей учились у святого Тита, который в свою очередь был учеником апостола Павла.

Они активно проповедовали христианство и многих обратили к вере. Об этом узнали правители, поклонялись идолам, и проповедников схватили. Их уговаривали, им угрожали, их пытали, но они не отреклись от веры. В итоге Ермея и Никандра подвергли смерти.

Какие традиции на праздник

В народе этот день считается несчастливым. В древности верили, что 17 ноября не нужно выходить из дома, даже во двор, чтобы не встретиться с нечистью и не попасть в неприятности.

По поверью, именно 17 ноября все духи выходят на свободу и пытаются проникнуть в дом. Поэтому двери запирали на все засовы и в жилье пытались никого постороннего не пускать.

Запреты на праздник

Нельзя 17 ноября ходить по перекрестку. Согласно народным поверьям, в этот день на них собирается нечисть. Если не получается обойти перекресток, то перед тем, как ступить на него, три раза перекреститесь и прочитайте молитву "Отче наш".

В этот день не заключайте сделки и не знакомьтесь с новыми людьми — дела не будут успешными и не принесут пользы.

Издавна существуют погодные приметы на этот день:



Туман — к оттепели, а вот иней на деревьях и траве — к холодам.

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