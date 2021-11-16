В минувшие выходные к правоохранителям Луцка поступила довольно необычная жалоба.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Волынской области.

13 ноября на линию "102" поступила жалоба от молодого парня, который сообщил, что его водительские права не "подтягиваются" в приложении "Действие". Мужчина сообщил, что приобрел... водительские права и интернете. При чем сначала заплатив тысячу гривен в виде задатка. А потом, когда забирал на почте, оплатил еще три тысячи гривен. Побудил же позвонить в полицию тот факт, что полученные документы не изображались в приложении "Действие".

Правоохранители сразу прибыли на место вызова и обнаружили у заявителя документы с признаками подделки. Водительские права были изъяты, а следователями Луцкого районного управления полиции открыто уголовное производство по статье о подделке документов, печатей, штампов и бланков, а такой их сбыт.

Недавно депутаты Верховной Рады Украины поддержали законопроект о введении уголовной ответственности за подделку ковид-сертификатов. Согласно ему. медицинским работникам, которые вносят ложные данные о прививках грозит штраф от 34 до 68 тысяч гривен или лишение свободы сроком до двух лет. Для тех, кто изготавливает фальшивые документы наказание предусматривается еще более строгим - штраф в размере от 85 тыс. до 170 тыс. гривен или лишение свободы на срок до 3 лет.

Напомним, маленьким украинцам выдадут новый документ, появилось разъяснение.

Как сообщала Politeka, в Совете готовят ужесточение наказания гражданам, "до 3 лет тюрьмы".

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