В украинской столице решили изменить цены на проезд - теперь проехаться в общественном транспорте можно будет за значительно большую сумму, чем ранее.

Разовая поездка в метро и коммунальном наземном транспорте (трамвае, троллейбусе, автобусе) обойдется в 20 грн. Об этом сообщает Киевская горгосадминистрация, пишет Politeka.net.

Замглавы КГГА Николай Поворозник сообщил, что при оплате можно воспользоваться "Картой киевлянина", тогда для тех, у кого нет льготы на бесплатный проезд, стоимость проезда составит 12 грн.

Те, кто владеет Kyiv Smart Card цена проезда составит от 15 до 20 гривен, в зависимости от количества купленных поездок: 15 грн - 50 поездок, 20 грн - 1-9.

Кроме того, можно купить месячный проездной билет со скидками - однако поездка тогда составит от 14,20 грн в зависимости от типа проездного. Также будут действовать проездные билеты с момента активации: на 24 часа, 48 и 72 часа.

Поворозник отметил, что это вынужденное повышение цен, которое не проводилось с 2018 года. За эти годы стал выше индекс потребительских цен, повысилась минимальная и средние зарплаты, стали выше тарифы на электроэнергию и дизельное горючее.

Стоимость проезда планируется поднять с 1 января 2022 года.

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