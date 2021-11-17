Узнайте, какой 18 ноября празднуют православные украинцы важный церковный праздник, особые приметы, традиции и главные запреты этого дня.

В православной церкви 18 ноября, почитается память Ионы – святого и архиепископа Львовского и Великоновгородского, известного также как игумен Отинской пустыни.

Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.

История праздника

Воспитывала Иону благочестивая вдова по имени Наталья Медоварцев, которая привила ему веру в Бога.

Иона занимался организацией приютов в Новгороде для обездоленных, вдов и сирот. Также, он прославился многочисленными чудесами, которые мог осуществлять с Божьей помощью.

Впоследствии Иона был причислен к лику святых в 1549 году на Макариевском соборе. После смерти Ионы около его гроба происходило большое количество чудес, и многие люди именно по этой причине впоследствии уверовали во Христа.

Какие традиции на праздник

На Иона девушки обычно молились святому для того, чтобы найти хороших мужей. Было принято разбрасывать во дворе монетки, чтобы привлечь жениха.

Согласно еще одному обычаю, молодым девушкам утром надо было выпить стакан теплого молока с медом, которое заказывалось на счастливую любовь и удачное замужество.

Чтобы весь следующий год быть здоровым, нужно 18 ноября в баню сходить.

Запреты на праздник

Открывать поздно вечером дверь в дом запрещалось, так как можно случайно призвать нечистого.

Не делайте больших покупок этого дня, ведь они не будут служить долго.

Издавна существуют погодные приметы на этот день:



Если на Иона падает снег, то зима будет снежной.

Если ива покрылась инеем, то зима будет дольше обычной.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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