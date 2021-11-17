В Минздраве разрешили вакцинировать от коронавируса детей в возрасте от 12 лет – как это отразится на ЗНО-2022, и будут ли требовать сертификат о вакцинации на экзаменах.

Как передает Politeka.net, на данный момент нет сообщений о том, что вакцинация для подростков станет обязательной. Тем временем, в Украинском центре оценивания качества образования заявили, что во время сдачи ЗНО-2022 не будут требовать сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. В ведомстве добавили, что на данный момент такого распоряжения нет.

Однако ЗНО-2022 пройдет с соблюдением всех противоэпидемических мер. Участникам ЗНО-2022 будут измерять температуру. При себе необходимо будет иметь маски и дезинфекторы. Также будет соблюдаться социальная дистанция. В каждом пункте сдачи ЗНО-2022 будет работать медик. Отмечается, что в одном классе будет не более 15 школьников и двух инструкторов.

Напомним, что сессия ЗНО-2022 пройдет с 23 мая по 17 июня.

Тем временем, в пресс-службе Минздрава заявили, что дети в возрасте 12-17 лет смогут вакцинироваться только препаратом Pfizer. Для прохождения курса вакцинации потребуется две дозы вакцины с перерывом 21-28 дней. Первую дозу вакцины уже успели получить более 30 тысяч подростков.

Своим распоряжением Минздрав запустил кампанию по вакцинации подростков. Уже сейчас в приложении электронных госуслуг есть возможность сгенерировать COVID-сертификат для ребенка.

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