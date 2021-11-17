В уряді заявили, що українські школи повинні повернутися до очного формату навчання, оскільки більшість педагогів вакциновані – тому дистанційку потрібно скасувати.
Як передає Politeka.net, про це заявив глава Кабміну Денис Шмигаль під час засідання уряду.
За словами Шмигаля, місцева влада повинна скасувати дистанційне навчання і дати українським школярам можливість вчитися очно. Прем'єр-міністр наголосив, що більшість вчителів зробили вакцини від коронавірусу, за що він їм дуже вдячний.
"Ще раз звертаємося і закликаємо місцеву владу повернути дітей за парти", - підкреслив глава уряду.
Софія Ротару на тлі чуток про важку хворобу збирається до Росії: "О боги..."
Сотні пацієнтів з ковідом "на кисні": харківські медики розповіли про ситуацію в лікарнях
Чотири області України можуть покинути "червону" зону: де спостерігається поліпшення ситуації з ковідом
Судді "Майстер Шеф" Мартиновській знадобилася допомога лікаря: "Ледь жива"
Пішов з життя знаменитий актор, який був другом Сталлоне: "Ми у нестямі від горя"
Тим часом у КМДА прийняли рішення скасувати дистанційку з 22 листопада. Очне навчання буде відновлено для учнів усіх класів. Як відомо, 10 листопада київських школярів було вирішено залишити на дистанційному навчанні через спалах ковіда в столиці.
Додамо, що в деяких областях ситуація з коронавірусом поліпшується. Окремі регіони готуються покинути "червону зону".
Нагадаємо, що деякі області можуть вийти з "червоної" зони: де ситуація з ковідом покращилася.
Як повідомляла Politeka, у столиці скасували дистанційку: коли школярі підуть вчитися.
Також Politeka писала, що стало відомо, коли в Одеській області скасують "червону" зону.