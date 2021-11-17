Що відомо на даний момент

В уряді заявили, що українські школи повинні повернутися до очного формату навчання, оскільки більшість педагогів вакциновані – тому дистанційку потрібно скасувати.

Як передає Politeka.net, про це заявив глава Кабміну Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За словами Шмигаля, місцева влада повинна скасувати дистанційне навчання і дати українським школярам можливість вчитися очно. Прем'єр-міністр наголосив, що більшість вчителів зробили вакцини від коронавірусу, за що він їм дуже вдячний.

"Ще раз звертаємося і закликаємо місцеву владу повернути дітей за парти", - підкреслив глава уряду.

Тим часом у КМДА прийняли рішення скасувати дистанційку з 22 листопада. Очне навчання буде відновлено для учнів усіх класів. Як відомо, 10 листопада київських школярів було вирішено залишити на дистанційному навчанні через спалах ковіда в столиці.

Додамо, що в деяких областях ситуація з коронавірусом поліпшується. Окремі регіони готуються покинути "червону зону".

Нагадаємо, що деякі області можуть вийти з "червоної" зони: де ситуація з ковідом покращилася.

Як повідомляла Politeka, у столиці скасували дистанційку: коли школярі підуть вчитися.

Також Politeka писала, що стало відомо, коли в Одеській області скасують "червону" зону.