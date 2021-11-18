Запреты существуют не просто так

Узнайте, какой 19 ноября празднуют православные украинцы важный церковный праздник, особые приметы, традиции и главные запреты этого дня.

19 ноября в православной церкви почитают память Павла Исповедника, епископа Малой Азии.

Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.

История праздника

После избрания архиепископом в 337 году Павел столкнулся с многочисленными гонениями из-за нападок приверженцев арианства, несколько раз был изгнан из Константинополя, жил в Риме, был в Сирии и Армении, где принял мученическую смерть.

В городе Кукуз в 350 году во время божественной литургии в храм ворвались ариане, схватили Павла и шесть суток морили его голодом, а затем задушили его же святительским омофором.

Какие традиции на праздник

По народному календарю 19 ноября — Павла Исповедника, или Павла-ледостава. Обычно в этот день уже были сильные морозы, поэтому водоемы окончательно замерзали. Крестьяне начинали готовиться к зимней рыбалке.

Говорили, что с этой даты лед, появившийся на реке, не растает до весны. Анализировали природные явления и пытались предсказать погоду на ближайшее будущее. Обычно в это время стояла морозная погода, и реки окончательно замерзали.

Запреты на праздник

Строго-настрого запрещено обижать животных. Этого, безусловно, нельзя делать и в другие дни. Но если совершить некрасивый поступок в отношении братьев наших меньших 19 ноября, можно распрощаться с удачей и привлечь неприятности на ближайший год.

Не стоит давать и брать в долг. Во-первых, деньги будут возвращаться тяжело и долго, а во-вторых, они в этот день станут переносчиками плохой энергетики.

Издавна существуют погодные приметы на этот день:



Красный восход — будет дождь или снег.

Снегопад 19 ноября — зима тоже будет снежной.

Безветренная погода 19 ноября — скоро морозы будут.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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