Политический аналитик Руслан Бизяев рассмотрел перспективу появления в Украине отряда британского спецназа и возможные военные и политические последствия такого шага.

Свой комментарий он дал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«600 спецназовцев – это немало, но для военного решения глобального вопроса недостаточно. Ведь воюют не люди, танки или «Байрактары» – воюет система. Шестьсот бойцов спецназа, безусловно, могут усилить группировку наших Вооружённых сил на Донбассе, но не могут концептуально решить вопрос военным путём. Однако у них могут быть какие-то иные задачи, о которых мы пока не знаем. Пока британцы ещё не прибыли к нам, об этих задачах тяжело судить, но в любом случае переброска такого контингента – это неспроста. Стоит обратить внимание на активизацию Великобритании сразу по нескольким европейским направлениям. Это касается и «Северного потока-2», и ситуации на польско-белорусской границе, и положения дел на Донбассе», - говорит гость программы.

По его мнению, это указывает на стремление вести собственную политическую игру.

«Британии нужно, чтобы Европа была менее монолитной и более сговорчивой. Таким образом, она косвенно выполняет роль сателлита США, ведь администрации Байдена так и не удалось склонить Европу на свою сторону», - считает Руслан Бизяев.

Как сообщает Politeka, ранее он высказал своё суждение о том, кому может быть выгодно обострение ситуации в Карабахе.

Также Politeka сообщала, что, по словам Бизяева, главная цель повышения тарифов состоит в том, чтобы МВФ получил свои деньги.



