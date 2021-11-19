Из Республики Беларусь в Украину пытались въехать 15 иностранных мигрантов, выходцев с Ближнего Востока.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В начале недели иностранцы, среди которых было четверо подростков, с Ближнего Востока сделали попытку пересечь белорусско-украинскую границу на КПП в Черниговской области.

Во время опроса иностранцы отметили, что целью поездки является визит во Львовскую область. Там они, вроде бы, планировали полюбоваться видами, а после посещения Львова вернуться на территории Республики Беларусь.

Однако Черниговским пограничникам такая цель показалась несколько подозрительной. Как выяснилось, все "туристы" по прибытии в соседнюю Беларусь несколько недель назад, сразу направились в Гродненскую область. Кроме того, большинство иностранных мигрантов на руках пали паспорта, которые были выданы в сентябре-октябре этого года. Это также показалось пограничникам подозрительным.

Поэтому работниками Госпогранслужбы было принято решение не пропускать иностранцев на территории Украины и вернуть их в Республику Беларусь.

Учитывая обострение ситуации на белорусско-польской границе, было принято решение усилить работу военнослужащих, чтобы не допустить в страну нелегальных мигрантов.

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