У разі реального загострення на кордоні з Білоруссю, де зараз масово збираються мігранти, які намагаються потрапити в Західну Європу, Україна введе надзвичайний стан у своїх прикордонних областях.
Про це заявив глава МВС Денис Монастирський на брифінгу. У відомстві готові посилити прикордонну службу, Нацгвардію і Нацполіцію для охорони порядку в прикордонній зоні. При цьому окремо наголошується, що бійців ЗСУ не будуть перекидати зі східних і південних регіонів для охорони кордону.
У МВС додали, що опрацьовують різні сценарії дії на випадок загострення ситуації, в тому числі і можливість введення надзвичайного стану.
Також у відомстві зазначили, що головною стратегічною метою на найближчі два роки бачать будівництво державного кордону України. На цей проект планується виділення коштів з держбюджету в 2022 році.
Юна дочка Пугачової вразила зовнішністю під час відпочинку: "Вже маленька принцеса"
Дорофєєва після термінової госпіталізації показала гематоми на тілі: "Медики не могли..."
Ексдружина Потапа Горова вразила Дорофєєву, показавши цікаву позу посеред Мадрида: фото
Екс-ВІА Гра Мейхер влаштувала провокаційну фотосесію перед дзеркалом: "Для чого чіпати своє тіло?"
Суддя "Майстер Шеф" Мартиновська зробила особисте зізнання: "Сталося те, чого боїться кожна мама"
Нагадаємо, що зараз на кордоні Білорусі з Польщею зберігається напружена ситуація. В останні тижні Мінськ активно заманював нелегальних мігрантів з Іраку, Сирії та країн Африки, обіцяючи їм можливість переправи через кордон Литви, Латвії та Польщі до Західної Європи. Країни ЄС відмовляються приймати мігрантів, а прикордонна служба Білорусі сприяє загостренню ситуації на кордоні.
За останніми даними, в Білорусі зібралося вже близько 16 тисяч мігрантів. З цією країною межують п'ять областей України: Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська та Чернігівська.
Нагадаємо, у Польщі готуються до прориву з білоруського кордону, силовики в повній готовності.
Як повідомляла Politeka, трагедія на кордоні з Польщею, що відомо про жертву.
Також Politeka писала, що загострення на кордоні з Польщею, Білорусь перекидає військових.