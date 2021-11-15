У разі реального загострення на кордоні з Білоруссю, де зараз масово збираються мігранти, які намагаються потрапити в Західну Європу, Україна введе надзвичайний стан у своїх прикордонних областях.

Про це заявив глава МВС Денис Монастирський на брифінгу. У відомстві готові посилити прикордонну службу, Нацгвардію і Нацполіцію для охорони порядку в прикордонній зоні. При цьому окремо наголошується, що бійців ЗСУ не будуть перекидати зі східних і південних регіонів для охорони кордону.

У МВС додали, що опрацьовують різні сценарії дії на випадок загострення ситуації, в тому числі і можливість введення надзвичайного стану.

Також у відомстві зазначили, що головною стратегічною метою на найближчі два роки бачать будівництво державного кордону України. На цей проект планується виділення коштів з держбюджету в 2022 році.

Нагадаємо, що зараз на кордоні Білорусі з Польщею зберігається напружена ситуація. В останні тижні Мінськ активно заманював нелегальних мігрантів з Іраку, Сирії та країн Африки, обіцяючи їм можливість переправи через кордон Литви, Латвії та Польщі до Західної Європи. Країни ЄС відмовляються приймати мігрантів, а прикордонна служба Білорусі сприяє загостренню ситуації на кордоні.

За останніми даними, в Білорусі зібралося вже близько 16 тисяч мігрантів. З цією країною межують п'ять областей України: Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська та Чернігівська.

Мигранты по воде идут в сторону Литвы. pic.twitter.com/vBunIxscJd — 10 апреля (@buch10_04) November 13, 2021

Нагадаємо, у Польщі готуються до прориву з білоруського кордону, силовики в повній готовності.

Як повідомляла Politeka, трагедія на кордоні з Польщею, що відомо про жертву.

Також Politeka писала, що загострення на кордоні з Польщею, Білорусь перекидає військових.