Раскрыты даты проведения ЗНО и не только - выпускникам школ предлагается пройти пробное оценивание знаний, чтобы уменьшить уровень тревоги и познакомиться с условиями.
Выпускникам школ в 2022 году предлагают пройти пробное ЗНО, чтобы подготовиться к условиям и тем самым снизить уровень тревоги. Об этом говорится в сообщении Центра оценки качества образования, пишет Politeka.net.
Таким образом, будущим студентам также предоставляется возможность проверить свои знания. Регистрация для участия в пробном ЗНО пройдет с 5 по 22 января будущего года, а само тестирование запланировано:
- украинский язык и литература 19 марта;
- история Украины, математика, биология, география, физика, химия, иностранные языки – 26 марта (на выбор).
Регистрация на пробное ЗНО делается на сайтах региональных центров оценки качества образования, процедура платная.
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Также утвержден календарный план подготовки и проведения ЗНО-2022. Регистрация пройдет с 1 февраля по 9 марта.
Тестирование основной сессии состоится по графику. В частности, украинский язык и литературу будут сдавать 31 мая, а математику - 3 июня.
Узнать результаты будущие студенты смогут на своих информационных страницах тестирования до 30 июня 2022 года.
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