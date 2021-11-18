Будущим украинским абитуриентам и их родителям рассказали, какие программы будет использовать Минобрнауки при составлении тестов для ЗНО-2022.

Министерство образования и науки должно утвердить все программы для внешнего независимого оценивания по всем предмета не позднее чем за полтора года до проведения тестирования, сообщается на сайте Освіта.ua.

Так, задания для тестирования по украинскому языку и литературе, истории Украины, физике, биологии, химии, географии и иностранным языкам 2022 года будут составлены на основе программ, утвержденных в 2018 году.

Задания теста по математике будет разработано на основе программы, утвержденной приказом от 4 декабря 2019 года.

Также сообщается, что в 2022 году каждый участник ВНО сможет выбрать максимум пять учебных предметов для прохождения тестирования за бюджетный счет. Впрочем, школьники смогут выбирать и дополнительные предметы, однако сдавать тесты по ним они будут уже за свой счет.

Обязательными предметами для сдачи будут украинский язык или украинский язык и литература, математика (уровень стандарта или профильный) и предмет на выбор – история Украины либо иностранный язык. Баллы за них будут засчитаны выпускникам как оценки за государственную итоговую аттестацию. Кроме этого для получения ГНА нужно сдать еще как минимум один предмет на выбор выпускника.

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