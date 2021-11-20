Украинка лишилась более 32 тысяч гривен с карточки "ПриватБанка", жалобы в полицию и банк не дали результатов - об этом женщина рассказала на специализированном сайте.

Украинка заметила, как с ее карты стали списываться деньги, неизвестным ушло более 32 тысяч гривен. Об этом пострадавшая рассказала на специализированном сайте Минфин, пишет Politeka.net.

Как только пострадавшая заметила списание денег она сразу заблокировала карту, и обратилась в полицию и "ПриватБанк" с жалобой. В выписке говорилось, что женщина якобы оплатила цифровые товары: APPLE.COM/BILL, ITUNES.COM по автоматической подписке, но она никуда не подписывалась, а подтверждение оплаты не требовалось.

Жалобы в банк и полицию не дали результатов. В частности, в первом оформили заявку и предложили ждать 120 дней, но не дали ответ вернут ли средства. Спустя четыре дня после обращения пострадавшая все же получила свои средства обратно - ей помогла компания Apple, услуги в которой за ее счет и купили мошенники.

В ПриватБанке ответили на сообщении украинки - если женщина не проводила привязку к карте на оплату услуг, то это сделал кто-то другой. Скорее всего, данные ее карты стали известны третьим лицам по неосторожности или другими методами.

Напомним, что в ПриватБанке срочно обратились к украинцам с предупреждением

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