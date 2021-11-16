Мужчина в шоке от того, что произошло

Клиент "ПриватБанка" – житель Черновцов, по имени Алексей – остался без собственных средств на карте, а также стал должником буквально за одну ночь.

Об этом говорится в публикации на популярном ресурсе Minfin. В банке на жалобу Алексея отреагировали и заявили, что люди сами выдают личную информацию злоумышленникам.

Алексей рассказал, что мошенники вывели с его карты за ночь 21 тысячу гривен. Часть денег были личными, а часть – кредитными. Он узнал о происшествии уже утром и не понимает, как служба безопасности не отреагировала на действия злоумышленников.

После инцидента он обратился в ближайшее отделение банка. Там он рассказал, что произошло, и ему посоветовали идти с заявлением в киберполицию.

Также он отметил, что утром получил уведомление о звонке с "ПриватБанка" ночью, возможно, от службы безопасности. Однако его удивило одно обстоятельство: служба безопасности не отреагировала, когда телефон был отключен, а с карты 4 часа подряд снимали по 50 гривен все 21000.

Что ответили в "ПриватБанке"

Как отмечают представители банка, проведение оплаты в интернете возможно только в том случае, когда данные карты были введены для совершения оплаты или при привязке карты на стороннем сайте.

Напомним, ПриватБанк перестанет работать: украинцев предупредили.

Как сообщала Politeka, на клиента "повесили" кредит в ПриватБанке.

Также Politeka писала, что ПриватБанк объявил о новых ограничениях, что изменится.