В одном из крупнейших украинских банков предупредили украинцев о новой схеме мошенничества, которая появилась после того, как украинцам пообещали выплатить 1000 гривен за вакцинацию.

Как сообщает Politeka.net, в Фейсбуке пресс-секретаря ПриватБанка Олега Серги появилось предостережение. Он отметил, что на телефоны украинцев приходят сообщения о некой выплате за вакцинацию от коронавируса. Украинцам предлагается перейти по ссылке, которая ведет на поддельные сайты. При помощи фишинговых сайтов мошенники крадут личные данные пользователей банка и могут получить доступ к их кредитным картам.

Серга напомнил украинцам, что ни в коем случае нельзя вводить свои личные данные, а также данные карт на сторонних ресурсах. Он также опубликовал фотографию сообщения, которое рассылается украинцам.

Отметим, что программа по выплате 1000 гривен полностью вакцинированным украинцам стартует только 19 декабря. Отмечается, что эти деньги можно будет потратить на путешествия или культурные мероприятия.

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