Оборвалась жизнь российского актера и продюсера Михаила Зубова, который снимался в сериалах «Воронины», «Лихач» и других.

Об этом сообщила подруга артиста Елена Володина на своей странице в соцсети.

Михаилу Зубову было 42 года. Артист умер еще 11 ноября, но СМИ узнали об этом только сегодня.

«Ушел из жизни наш друг, прекрасный человек, талантливый артист, Миша Зубов, папа Милены по фильму, так и не дождался нашего фильма. Не знаю, как теперь с этим жить!» — написала подруга актера.

Причину смерти Михаила Зубова она не сообщила.

Михаил Зубов родился 29 сентября 1979 года. В 2003 году он окончил Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента, а в 2019 году — Школу актерского мастерства «Артанде».

На экранах Михаил Зубов впервые появился в 2018-м в мелодраме «Ласточка». Зубов был известен по работе в фильме «Тренер» Данилы Козловского, а также сериалам «Воронины», «Ищейка», «Спасская», «Лихач» и многим другим.

Зубов выступил продюсером двух фильмов, которые не успел завершить.

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