7 ноября скончался мексиканский актер кино, театра, ТВ и артист озвучки Энрике Роча - он наиболее известен своими злодейскими персонажами.
У 81-летнего актера было очень хорошее здоровье и он не боролся с болезньями, все произошло очень быстро и естественно. Об этом сообщает Today in 24.
Эрика Буэнфилл, которая работала с Роча над несколькими проектами, рассказала о глубокой боли, которую она чувствовала после новости о смерти "великого лорда": "С глубокой болью я узнаю о смерти великого лорда. Актер, товарищ, джентльмен во всем, во всех смыслах этого слова"
Продюсер Рейнальдо Лопес также прокомментировал эту печальную новость: "Погас самый яркий свет. Огромная потеря для мира кино развлечений, легенда, мой дорогой и восхищенный Энрике Роча, да благословит Бог доброго Рохона. Мы будем скучать. Покойся с миром".
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Энрике Мигель Роча Руис родился 5 января 1940 года в Силао. На экранах дебютировал в 1963-м. На его счету - более 80 проектов, его называли "королем злодейских ролей". Среди них - "Привилегия любить", "Шалуньи", "Я покупаю эту женщину", "Женщина, случай из реальной жизни", "Мир игрушки".
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