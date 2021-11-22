Узнайте, какой 23 ноября празднуют православные украинцы важный церковный праздник, особые приметы, традиции и главные запреты этого дня.

В православной церкви 23 ноября почитается память шести апостолов, в том числе Родиона и Эраста.

Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.

История праздника

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Предание гласит, что Эраст был учеником святого Павла и происходил из знатного рода. Эраст занимал должность городского эконома в городе Коринфе. Павел обратил Эраста в веру, рассказав ему об Иисусе Христе. Чуть позже Эраст вместе с Павлом начинает путешествовать и проповедовать христианство. Вместе они приехали в Иерусалим, где Эраст стал жить в местной церкви. По некоторым сведениям, он был епископом в Палестине и дожил до глубокой старости.

Что касается Родиона, то он был не только учеником, но и родственником святого Павла и служил епископом в городе Патрас. Во времена правления императора Нерона были организованы массовые гонения христиан, в результате которых пострадал и Родион, приняв мученическую смерть вместе с Петром и Павлом.

Какие традиции на праздник

В народе 23 ноября была широко распространена традиция отправляться утром в церковь и брать с собой хлеб с солью для того чтобы освятить. Потом ими кормили домашний скот, и, согласно верованиям, домашние животные после этого должны быть здоровыми и легче пережить зиму.

Традиция эта была настолько актуальна и любима народом, что даже совершая покупку скота в этот день, покупатель мог требовать у продавца в придачу кусок хлеба и соль.

Запреты на праздник

Не одалживайте ничего соседям – можно отдать счастье.

Лучше не надевать темную или сильно поношенную одежду. Считается, что это отпугнёт удачу.

В этот день не стоит разговаривать с незнакомцами, говорили наши предки. Они были уверены, что вероятность сглаза 23 ноября крайне высока. Поэтому при возможности не выходили из дома.

осень, люди, погода, дождь

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

  • Туман по земле стелется – по приметам, жди оттепели.
  • Вечером выпал иней – жди обильного снегопада.
  • Ветер дует – жди метели и похолодание

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

Как сообщала Politeka, мощная молитва о детях: как защитить самых дорогих от сглаза и несчастья.

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