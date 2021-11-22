Узнайте, какой 23 ноября празднуют православные украинцы важный церковный праздник, особые приметы, традиции и главные запреты этого дня.

В православной церкви 23 ноября почитается память шести апостолов, в том числе Родиона и Эраста.

Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.

История праздника

Предание гласит, что Эраст был учеником святого Павла и происходил из знатного рода. Эраст занимал должность городского эконома в городе Коринфе. Павел обратил Эраста в веру, рассказав ему об Иисусе Христе. Чуть позже Эраст вместе с Павлом начинает путешествовать и проповедовать христианство. Вместе они приехали в Иерусалим, где Эраст стал жить в местной церкви. По некоторым сведениям, он был епископом в Палестине и дожил до глубокой старости.

Что касается Родиона, то он был не только учеником, но и родственником святого Павла и служил епископом в городе Патрас. Во времена правления императора Нерона были организованы массовые гонения христиан, в результате которых пострадал и Родион, приняв мученическую смерть вместе с Петром и Павлом.

Какие традиции на праздник

В народе 23 ноября была широко распространена традиция отправляться утром в церковь и брать с собой хлеб с солью для того чтобы освятить. Потом ими кормили домашний скот, и, согласно верованиям, домашние животные после этого должны быть здоровыми и легче пережить зиму.

Традиция эта была настолько актуальна и любима народом, что даже совершая покупку скота в этот день, покупатель мог требовать у продавца в придачу кусок хлеба и соль.

Запреты на праздник

Не одалживайте ничего соседям – можно отдать счастье.

Лучше не надевать темную или сильно поношенную одежду. Считается, что это отпугнёт удачу.

В этот день не стоит разговаривать с незнакомцами, говорили наши предки. Они были уверены, что вероятность сглаза 23 ноября крайне высока. Поэтому при возможности не выходили из дома.

Издавна существуют погодные приметы на этот день:



Туман по земле стелется – по приметам, жди оттепели.

Вечером выпал иней – жди обильного снегопада.

Ветер дует – жди метели и похолодание

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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