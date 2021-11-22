Председатель Центра исследований политических ценностей Олесь Доний рассказал, что философ Григорий Сковорода создал мировоззренческую основу украинства, которую нужно брать на вооружение и сегодня.

Об этом он рассказал в программе Алексея Толкачева «Толковый разговор».

«Небольшие сентенции, которые выдал Григорий Сковорода на-гора, подвергаются многоцветному осмыслению, и для нас важно, что это позитив. Сковорода – это философ любви, философ счастья, философ мечты. С помощью Сковороды можно продвигать в обществе правильные тезисы. Он опередил свое время и один из тех, кто закладывал основы гуманистического пространства в Европе», – говорит он.

При всем уважении и участии в так называемых революциях Доний, по его словам, не считает эти всплески общественных настроений эффективным инструментом.

«Майданы – это одноразовые взрывы героической энергии. Есть уже понимание необходимости мировоззренческой реформации. Собственно чем пытался заниматься Сковорода. Он же не занимал высокие государственные должности. Он строил эту скалу на абсолютно приземленном уровне, преподавая, его постоянно изгоняли из всех институтов, или давая частные уроки. Уже не современники, а следующее поколение говорили об удивлении, о том, что в бывшей Гетманщине и Слобожанщине видели портреты Сковороды в крестьянских хатах», - сообщает Доний.

При жизни Сковороды ни одно из его произведений не печаталось. Он вообще не писал книги, он философ идей, а не философ книг. Те идеи, которые он там излагал, вряд ли в цитатах дословно доходили до крестьянина.

«Крестьян что, в XIX веке не нуждался в пище, достатке, каком-то имуществе? Очевидно, нуждался. И я подозреваю, что вопрос голода был тогда насущнее, чем сейчас. Тем не менее, перед Шевченко были портреты Сковороды, как потом Шевченко. Оба не занимали государственных должностей, оба – в народе герои», - резюмировал он.

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