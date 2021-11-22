Астролог и астропсихолог Альбина Пономаренко рассказала, что ожидает в декабре представителей различных знаков зодиака.

Об этом она рассказала в программе Любови Завальнюк «Прогнозы».

Есть особая категория людей, которым нужно больше внимания и тепла именно в последнем месяце 2021 года.

«Это Тельцы, рожденные с 30 апреля по 2 мая, Водолеи, рожденные с 30 января по 1 февраля, Львы, рожденные со 2 по 4 августа, Скорпионы, рожденные со 2 по 4 ноября, Стрельцы, рожденные со 2 по 4 декабря, и Весы, рожденные со 2 по 4 октября. Эти люди могут быть сверхчувствительны в декабре, поэтому им нужно больше внимания и тепла», - говорит она.

В декабре ретроградная Венера пойдет с 24 градуса Козерога по 27 градус.

«Поэтому для Козерогов, которые родились с 13 по 17 декабря, декабрь может быть очень значимым с точки зрения отношений, финансов, бизнеса, талантов. Все эти сферы очень важны для Венеры, и они должны быть целостно развиты в каждом из нас. И любовь, и деньги, и творчество, и таланты – все это вместе, как четыре ножки стола, должно быть развито и реализовано», - объясняет астролог.

Венера связана еще и с талантами, а талантами называлась денежная единица у древних евреев.

«Притча о зарытых в землю талантах будет знаковой именно в период ретроградной Венеры. Чтобы мы не закапывали свои таланты в землю, потому что это может потянуть систему отношений. Чтобы мы любили себя, любили других – тогда и финансы подтянутся. Эту мудрость постигнут обязательно Козероги, Девы, которые родились с 16 по 20 сентября, Тельцы, рожденные с 13 по 18 мая, Рыбы, рожденные с 13 по 17 марта, Скорпионы, рожденные с 15 по 17 ноября, Водолеи, рожденные с 11 по 15 февраля, и Стрельцы, рожденные с 15 про 18 декабря», - заключает Пономаренко.

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