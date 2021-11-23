Страшное ДТП произошло в ночь на вторник, 23 ноября, в Болгарии. Туристический автобус врезался в ограждение и загорелся.
В результате аварии, 46 человек погибли, в том числе 12 детей, сообщают местные СМИ.
Так, около 3 часов ночи на трассе София – Благоевград македонский туравтобус по непонятным причинам съехал с дороги и врезался в ограждение, от удара транспортное средство загорелось. Всего в нем ехало 52 пассажира и водитель.
Редкое фото Софии Ротару с отцом всколыхнуло Сеть, как он выглядел: "Всегда в нашем сердце..."
Полякова в наряде с разрезом "до ушей" оконфузилась на "Танцях з зірками": "Что это вообще было?"
Выяснилась причина внезапного ухода из жизни известного актера, ему было всего 42: "Миша, прости"
"Холостяк" Макацария засветился в компании мировой знаменитости, сделав признание: "Люблю тебя..."
Ушел из жизни народный артист Украины, раскрыта причина трагедии: "Очень больно..."
По имеющимся данным, автобус возвращался из Стамбула в Северную Македонию. За час до ДТП он останавливался на автозаправке.
По одной из версий, из-за столкновения двери заклинило, и люди не могли выбраться самостоятельно. Среди погибших и водитель.
Спастись удалось семерым - 17-летней девушке и еще шести взрослым, которые выпрыгнули из окон. Выживших госпитализировали в больницу в Софии, у них ожоги лица и дыхательных путей. У одной из пострадавших перелом бедра.
Местная полиция предполагает, что авария могла произойти либо из-за водителя, который заснул за рулем, либо из-за погодных условий (шел сильный дождь), либо из-за технической неисправности автобуса.
Кадры с места трагедии появились в Сети.
Напомним, авто на скорости влетело в толпу во время праздника, число жертв растет: "Подбросило в воздух"
Как сообщала Politeka, фура на скорости протаранила АЗС и грузовик: появились кадры и подробности тяжелого ДТП
Также Politeka писала, что грузовик без тормозов протаранил ряд авто, сразу 19 жертв: "Несколько машин загорелись и..."