Страшное ДТП произошло в ночь на вторник, 23 ноября, в Болгарии. Туристический автобус врезался в ограждение и загорелся.

В результате аварии, 46 человек погибли, в том числе 12 детей, сообщают местные СМИ.

Так, около 3 часов ночи на трассе София – Благоевград македонский туравтобус по непонятным причинам съехал с дороги и врезался в ограждение, от удара транспортное средство загорелось. Всего в нем ехало 52 пассажира и водитель.

Страшное ДТП произошло в Болгарии. По меньшей мере 45 человек, включая 12 детей, погибли в туристическом автобусе при аварии.



Происшествие произошло на трассе София – Благоевград. Транспортное средство загорелось и люди не смогли выбраться из салона. pic.twitter.com/nrnrZWPt6c — ФедералПресс (@FederalPress) November 23, 2021

По имеющимся данным, автобус возвращался из Стамбула в Северную Македонию. За час до ДТП он останавливался на автозаправке.

По одной из версий, из-за столкновения двери заклинило, и люди не могли выбраться самостоятельно. Среди погибших и водитель.

Спастись удалось семерым - 17-летней девушке и еще шести взрослым, которые выпрыгнули из окон. Выживших госпитализировали в больницу в Софии, у них ожоги лица и дыхательных путей. У одной из пострадавших перелом бедра.

Местная полиция предполагает, что авария могла произойти либо из-за водителя, который заснул за рулем, либо из-за погодных условий (шел сильный дождь), либо из-за технической неисправности автобуса.

Кадры с места трагедии появились в Сети.

Страшное ДТП произошло в Болгарии. Туристический автобус, ехавший из Северной Македонии, после аварии загорелся. В салоне находились 52 человека, 46 из них погибли, в том числе 12 детей. По предварительным данным, автобус направлялся в Турцию.https://t.co/wcyaZfZxks pic.twitter.com/oBhNLAyJNY — ВЕСТИ (@vesti_news) November 23, 2021

46 человек погибли в результате ДТП в Болгарии, среди них 12 несовершеннолетних. Ночью с 22 на 23 ноября автобус с македонскими номерами, в котором находились 52 человека, загорелся на трассе София — Благоевград pic.twitter.com/fpFWPIdYfw — Лента.ру (@lentaruofficial) November 23, 2021

Автокатастрофа в Болгарии: загорелся автобус, погибли не менее 45 человекhttps://t.co/WaNb3lbsvt pic.twitter.com/Nonacjwgj1 — NEWSru Israel (@NewsruIsrael) November 23, 2021

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