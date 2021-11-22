Несколько человек погибли и десятки ранены в результате наезда внедорожника на людей во время рождественского парада в американском городе Уокеша, штат Висконсин, в воскресенье, 21 ноября.

По словам начальника местной полиции Дэниела Томпсона, красный автомобиль снес парадные баррикады и сбил несколько человек, в том числе детей, передает People.

Начальник пожарной охраны Уокеши Стивен Ховард уточнил, что в местные больницы с травмами госпитализировали 11 взрослых и 12 несовершеннолетних пациентов. Позднее в полиции назвали точное число жертв - пять человек погибли под колесами внедорожника, пострадали свыше сорока участников и зрителей парада.

Правоохранителям удалось задержать водителя, превратившего праздник в трагедию.

О случившемся высказался мэр города Шон Рейли:

«Сегодня наше сообщество столкнулось с ужасом и трагедией из-за того, что должно было стать общественным празднованием. Я глубоко опечален, узнав, что так много людей отправились на парад, но в конечном итоге столкнулись с травмами и душевной болью».

Появились кадра с парада, на которых видно, как красный внедорожник мчался по дороге после оркестра, игравшего «Jingle Bells». Некоторых людей, стоявших у него на пути, подбросило в воздух от удара.

Незадолго до этого на кадрах можно услышать автомобильный гудок, затем крики людей и полицию, несущуюся к месту происшествия.

Пользователи Сети обсуждают трагедию:

"Водитель буквально растоптал рождественский парад школьников в Висконсине на внедорожнике"

"Парень, который управлял большим красным внедорожником на рождественском параде в #Wakuesha Wisconsin, ранил и убил несколько человек, похоже, рэпер-любитель, и тот же большой красный автомобиль, который сбивает людей, показан в его клипе Rap Music Video. На какой я планете?"

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