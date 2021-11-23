Появилась информация о зимних каникулах в школах Киевщины. По предварительным данным, они будут, как обычно, продления или сокращения не предвидется.

Так, предварительно каникулы должны начаться 25 декабря и продолжатся до 9 января 2022-го. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

По словам чиновника, то, что школы столицы несколько недель работали в дистанционном режиме, никак не повлияет на даты зимних каникул - отдых у учеников начнется вовремя.

В то же время, продление каникул также не планируется. Зимний отдых начнется в конце декабря и продлится две недели, как и предполагалось ранее.

При этом в некоторых украинских школах дети до сих пор не вышли на очное обучение. И виной тому не карантин, а отсутствие отопления.

Так, 22 ноября, когда большинство учеников в стране вернулись за парты, в селе Банилов Черновицкой области люди перекрыли дорогу, требуя ремонта газопровода Джуров – Банилов, который в прошлом году повредил паводок. В шести селах Баниловской ОТГ нет тепла, не работают школы, дети вынуждены учится дистанционно, но дома так же мерзнут. Власти обещают починить газопровод до конца ноября, но возникает резонный вопрос, почему ничего не было сделано за год.

Напомним, что в школах Одессы отстранят от работы сотни сотрудников: будут сидеть без зарплаты и больничного

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