Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, в каком случае школы и высшие учебные заведения могут работать в красных карантинных зонах.

Сейчас многие образовательные учреждения перешли на дистанционное обучение, к такому методу прибегли даже те, которые не находятся в "красной" зоне.

Виктор Ляшко отметил в эфире ТСН. Тиждень, что по закону в "красном" уровне четко прописаны правила, что школы и вузы могут остановить образовательный процесс или перейти на "дистанционку", если не вакцинированы 100% их коллектива. Здесь учитываются, как работающие, так и отстраненные.

школа, карантин, дистанционка

По словам министра, ранее в Украине отмечался большой рост заболеваемости коронавирусом, но сейчас ситуация стабилизируется. Когда наблюдалось увеличение количества заболевших, органам местного самоуправления предлагалось продлить каникулы на неделю.

Популярные статьи сейчас

Дочь Пугачевой Орбакайте засветилась в компании известного стилиста: "Ужасно выглядит..."

Украину всколыхнула трагедия с многодетной семьей на трассе: "Ехали на 40 дней по отцу"

Оборвалась жизнь известной украинки, ее последние дни прошли в реанимации: "Ковид оказался сильнее"

Украинцев огорчил рассекреченный персонаж шоу "Маска", которого угадал Дзидзьо: "Жаль, что..."

Внуки Чапкиса с разницей в семь лет поразили внешним сходством: как выглядят потомки легенды "Танців з зірками"
Показать еще

больница, коронавирус, скрин

Сейчас же выдано постановление, по которому каждый регион может ужесточить карантинные меры, продлить каникулы, или предложить дистанционное обучение, и таким образом уменьшить количество заболевших, а также чтобы люди смогли спокойно провакцинироваться, а больницы справились с поступлением зараженных.

Напомним, что длинные школьные каникулы заканчиваются: как теперь будут учиться дети

Как сообщала Politeka, школьников отправляют на дистанционку: детали решения властей

Также Politeka писала, что в сроки зимних каникул могут измениться