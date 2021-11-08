Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, в каком случае школы и высшие учебные заведения могут работать в красных карантинных зонах.

Сейчас многие образовательные учреждения перешли на дистанционное обучение, к такому методу прибегли даже те, которые не находятся в "красной" зоне.

Виктор Ляшко отметил в эфире ТСН. Тиждень, что по закону в "красном" уровне четко прописаны правила, что школы и вузы могут остановить образовательный процесс или перейти на "дистанционку", если не вакцинированы 100% их коллектива. Здесь учитываются, как работающие, так и отстраненные.

По словам министра, ранее в Украине отмечался большой рост заболеваемости коронавирусом, но сейчас ситуация стабилизируется. Когда наблюдалось увеличение количества заболевших, органам местного самоуправления предлагалось продлить каникулы на неделю.

Сейчас же выдано постановление, по которому каждый регион может ужесточить карантинные меры, продлить каникулы, или предложить дистанционное обучение, и таким образом уменьшить количество заболевших, а также чтобы люди смогли спокойно провакцинироваться, а больницы справились с поступлением зараженных.

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