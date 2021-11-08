Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, в каком случае школы и высшие учебные заведения могут работать в красных карантинных зонах.
Сейчас многие образовательные учреждения перешли на дистанционное обучение, к такому методу прибегли даже те, которые не находятся в "красной" зоне.
Виктор Ляшко отметил в эфире ТСН. Тиждень, что по закону в "красном" уровне четко прописаны правила, что школы и вузы могут остановить образовательный процесс или перейти на "дистанционку", если не вакцинированы 100% их коллектива. Здесь учитываются, как работающие, так и отстраненные.
По словам министра, ранее в Украине отмечался большой рост заболеваемости коронавирусом, но сейчас ситуация стабилизируется. Когда наблюдалось увеличение количества заболевших, органам местного самоуправления предлагалось продлить каникулы на неделю.
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Сейчас же выдано постановление, по которому каждый регион может ужесточить карантинные меры, продлить каникулы, или предложить дистанционное обучение, и таким образом уменьшить количество заболевших, а также чтобы люди смогли спокойно провакцинироваться, а больницы справились с поступлением зараженных.
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