Стало известно, как будут отдыхать украинцы на новогодние праздники.

Традиционно, в начале года украинцы привыкли уходить на "рождественско-новогодние каникулы". Правда не в этот раз. В начале 2022 получится не праздничная неделя, а два длительных уикенда.

Но, отдыхать начнем еще в декабре 202. Ведь 25 декабря будет Католическое Рождество. А с 2017 года этот день объявлен выходным. В нынешнем году Католическое Рождество выпадает на субботу, а это значит, что и понедельник, 27 декабря, будет выходным днем.

Следующий праздник - это Новый год. В 2022 году, 1 января также выпадает на субботу. Поэтому понедельник, 3 января, также будет выходной.

На Рождество, которое традиционно отмечается 7 января, украинцы будут снова отдыхать три дня. Так как 7 января - это пятница.

Согласно, КЗоТ день перед праздником сокращенный. В рожденско-новогодний период такими днями будут 24 и 31 декабря, 6 января.

В начале учебного года Министерство образования Украины сообщило, что зимние каникулы у школьников должны начаться с 24 декабря и закончится 10 января. Но из-за сложившейся эпидситуации в графике возможны изменения.

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