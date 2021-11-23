Узнайте, какой 24 ноября празднуют православные украинцы важный церковный праздник, особые приметы, традиции и главные запреты этого дня.

В православной церкви 24 ноября чтят память Феодора (Федора) Студита, который жил в VIII-IX вв. и был известен как византийский монах.

Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.

История праздника

Федор родился в семье чиновника, получил хорошее образование. Его дядя был игуменом монастыря, и именно под его влиянием Федор принял постриг. Вместе с Федором служить Богу решила также и его жена по имени Анна. Вскоре Федор стал игуменом.

Тем временем, царь Константин насильно заставил свою жену Марию принять пострижение в монастырь, а сам женился на своей родственнице. За разоблачение преступных действий царя Константина святой подвергся жестоким пыткам и был изгнан на семь лет.

В конечном итоге Феодор удалился в уединенное место, где прожил с несколькими учениками до смерти.

Какие традиции на праздник

Девушки 24 ноября по вечерам гадали на суженого. День, как правило, был снежным и холодным. Наши предки на Федора варили борщ. Верили, что если блюдо съесть горячим, то зима будет теплой.

Также существовала примета, что в этот день необходимо выбросить из дома выщербленную посуду. Это обещало привлечь богатство и удачу в дом.

Запреты на праздник

Нельзя оставлять в доме беспорядок, немытую посуду и полы, чтобы не наступила черная полоса в жизни.

24 ноября не стоит лениться, а начать трудиться с самого утра. Того, кто будет лоботрясничать, ждут финансовые неудачи и крупные потери.

Наши предки считали, что 24 ноября не стоит играть свадьбу или свататься. В противном случае брачный союз будет неудачным и молодые быстро разойдутся.

Издавна существуют погодные приметы на этот день:



Теплая погода на Студита — зима также теплой будет, и наоборот.

Солнце 24 ноября светит на Федора — жди похолодания.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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