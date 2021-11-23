Легенда советского кино Нина Русланова скончалась 21 ноября, в декабре ей бы исполнилось 76. Свои последние дни знаменитость провела в больнице.

О трудностях, с которыми столкнулись родные накануне смерти Нины Ивановны, рассказала ее дочь Олеся Рудакова в соцсети Фейсбук.

По ее словам, мать заразилась коронавирусом в 4-й больнице в Москве через пять дней после операции.

Изначально Русланова своими ногами пришла в Сеченовскую больницу, так как возникли проблемы со здоровьем. На 4-йдень у актрисы, по словам врачей, резко упал гемоглобин, поэтому ее перевели в реанимацию и влили 2 литра крови. Это привело к обширному инфаркту, считает Олеся.

После этого у Руслановой развилась больничная пневмония, также оказался положительным тест на коронавирус.

Потом актрису на обычной "скорой" перевезли в 4-ю больницу. По словам ее дочери, приходилось по два часа добиваться внимания медиков.

"Там мы умоляли, чтобы ее положили в реанимацию. Уговорили с трудом. Позавчера (20 ноября, - ред.) маме стало плохо, к 9 утра ее все-таки перевели в реанимацию. В 6 вечера мама умерла!", - заявила дочь Руслановой.



Следственный комитет РФ проводит проверку по факту обвинений врачей в ненадлежащем лечении актрисы.

Похоронить Русланову собираются на Троекуровском кладбище Москвы.

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