Мир кино постигла новая утрата – скончалась известная актриса, которая снялась в десятках фильмов, ставших легендами.

21 ноября умерла российская актриса Нина Русланова. Ей было 75 лет.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

О причинах смерти не сообщается, однако известно, что Русланова тяжело болела. Ранее она перенесла инсульт, после чего состояние её здоровья значительно ухудшилось.

свеча, траур, день памяти

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Кончину Руслановой уже комментируют ее коллеги в соцсетях.

«Что говорить, не знаю. Ниночка. Друг, подруга, просто близкий человек. Сколько нас связывало, сейчас уже не перечислить, да и не к чему. Несмотря на болезнь, она пыталась держаться», - написал у себя в Фейсбук актер Станислав Садальский.

Отметим, что Нина Русланова снялась в десятках фильмах, ставших легендами: «Тени исчезают в полдень», «Афоня», «Зимняя вишня» и многих других.

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