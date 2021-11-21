Мир кино постигла новая утрата – скончалась известная актриса, которая снялась в десятках фильмов, ставших легендами.
21 ноября умерла российская актриса Нина Русланова. Ей было 75 лет.
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О причинах смерти не сообщается, однако известно, что Русланова тяжело болела. Ранее она перенесла инсульт, после чего состояние её здоровья значительно ухудшилось.
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Кончину Руслановой уже комментируют ее коллеги в соцсетях.
«Что говорить, не знаю. Ниночка. Друг, подруга, просто близкий человек. Сколько нас связывало, сейчас уже не перечислить, да и не к чему. Несмотря на болезнь, она пыталась держаться», - написал у себя в Фейсбук актер Станислав Садальский.
Отметим, что Нина Русланова снялась в десятках фильмах, ставших легендами: «Тени исчезают в полдень», «Афоня», «Зимняя вишня» и многих других.
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