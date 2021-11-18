От редкого заболевания на 63-м году жизни скончалась знаменитая американская актриса кино и ТВ, а также сценаристка Берген Уильямс.

Об этом сообщает Deadline со ссылкой на сестру артистки. Уильям скончалась еще летом, но заявление родных обнародовано лишь сейчас, ведь им "хотелось погоревать в тишине".

Телезвезда скончалась от болезни Вильсона—Коновалова. Это редкое наследственное заболевание, при котором медь накапливается в печени, мозге и других жизненно важных органах. При правильной работе организма ее избыток выводится через желчь печени.

В результате у актрисы произошло разрушение жизненно важных органов, печени, почек, мозга.

Уильямс долгие годы жила с этим заболеванием нормальной жизнью без каких-либо симптомов. При ранней диагностике недуг можно вылечить и спасти человека от смерти.

Лора Линн Уильям родилась в 1959 году в Калифорнии. На экранах она играет с 1990-го - "Мама и папа, спасите мир!", "Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена", "Вавилон 5", "Части тела", "Клиника", Элис Гюндерсон в "Главном госпитале", "Счастливый конец", - всего порядка сорока проектов.

Как сценаристка работала над сериалом "Могучие Рейнджеры: Дикий мир".

Напомним, что cемья американской актрисы Линды Карлсон (Linda Carlson) сообщила о ее смерти.

Как сообщала Politeka, скончался мексиканский актер кино, театра, ТВ и артист озвучки Энрике Роча.

Также Politeka писала, что скончался британский актер, телеведущий, сценарист, хореограф, продюсер и чечеточник Лайонел Блэр.