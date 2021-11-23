Где прикрутили гайки в этот раз

Правительство собирается установить цену на популярный товар, которым сейчас украинцы пользуются бесплатно - в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды.

В Украине решили бороться с пластиковыми пакетами. Согласно постановлению Кабмина, бесплатные "маечки" в магазинах станут платными. Нововведение может стартовать уже с 10 декабря, если правительство примет постановление во время заседания 24 ноября.

В таком случае, пакет без ручек и боковых складок обойдется украинцам в 2 гривны, за пакет с ручками, но без складок, или без ручек, но со складками придется выложить 2,5 грн., а за единицу с ручками и складками - 3 грн.

За использование покупателями пластиковых пакетов бесплатно магазины будут штрафовать от 1 700 до 3 400 грн. Поэтому супермаркеты уже готовы предложить альтернативу – биоразлагаемые или бумажные пакеты. В полиэтилен можно будет паковать только свежее мясо, рыбу или крупу. И это будет разрешено только до 2023 года.

Эксперты отмечают, что ежегодно каждый украинец использует около полутысячи пластиковых пакетов, из них только 6% — идут на переработку, а другие на свалки и загрязняют окружающую среду.

Напомним, украинцев предупредили о жестких штрафах в аптеке: детали нового закона