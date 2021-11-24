Узнайте, какой 25 ноября празднуют православные украинцы важный церковный праздник, особые приметы, традиции и главные запреты этого дня.
25 ноября верующие чествуют патриарха Иоанна Милостивого. Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.
История праздника
Святитель Иоанн Милостивый, Патриарх Александрийский, родился на Кипре в семье знатного вельможи Епифания.
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По желанию родителей Иоанн вступил в брак, в котором у него родились дети. Когда жена и дети святого умерли, он принял монашеский чин.
Его духовные труды сделали его известным, потому император Ираклий и все духовенство упросили святого Иоанна занять патриарший престол в Александрии.
Главным своим делом святитель считал милостыню и благодеяния всем нуждающимся. Всем несчастным святитель давал ежедневное бесплатное питание. Два раза в неделю, в среду и пятницу, он выходил к дверям патриаршего собора и, сидя на паперти, принимал всех нуждающихся.
Какие традиции на праздник
В этот день родители молились святому Иоанну Милостивому своих дочерей и сыновей, просили им крепкого здоровья и счастья.
Наши предки считали, что 25 ноября нужно сделать хотя бы одно доброе дело. Этим, верили они, можно облегчить посмертную судьбу умерших родственников.
Запреты на праздник
Девушкам не стоит в этот день покупать обувь на пару с подругой – к неудачам на любовном фронте.
Нельзя планировать на этот день дальние поездки и путешествия.
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- Дождь 25 ноября — до 4 декабря будут оттепели
- Еще не похолодало — весна будет ранней
- Туман утром наблюдается — вечером будут заморозки
Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.
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