В Украине заметно возросла реальная зарплата и растет спрос на специалистов рабочих профессий без высшего образования - они могут получить 30 тысяч гривен.

Как пишет Obozrevatel, аналитики OLX.Работа подсчитали средние зарплаты среди востребованных в Украине рабочих специалистов.

Наиболее высокооплачиваемой отраслью для людей без высшего образования является строительная сфера (средняя зарплата - 20 тысяч гривен). Как оказалось, хороший фасадник (занимается утеплением фасадов) может зарабатывать 33 тыс. грн., а каменщники и штукатуры в среднем получают около 30 тыс. Плиточники могут рассчитывать на 27,5 тыс. грн.

В крупных городах практически половина официально безработных имеют высшее образование. Самая популярная специальность в вузах – филология.

Стоит отметить, что минималку в 2022-м в Кабмине планируют поднять всего на 200 грн до 6700 грн (3%). При этом инфляция по самым скромным оценкам достигнет 6,2%. Потому реальная зарплата бюджетников и всех, кто на самом деле получает минималку, сократится.

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Как сообщала Politeka, зарплаты в Украине взлетят вверх, но повышение светит не всем.

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