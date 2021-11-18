Українці можуть оформити знижку і повернути частину сплачених податків за підсумками року, проте не всі мають на це право - сума повернення залежить від розміру офіційної зарплати.

Таке право передбачено Податковим кодексом Україна.

Щоб приблизно розрахувати, на яку суму ви маєте право, помножте витрати на медицину, освіту або страховку на 18%. Але також потрібно враховувати, що повернути більше, ніж заплачено до бюджету ПДФО, не можна.

Також якщо ви витратили гроші в іноземній компанії, наприклад, пройшли лікування в одній з країн ЄС, повернення ПДФО не передбачено.

Ключовим для отримання податкової знижки є заповнення та подання декларації про майновий стан і доходи.

Також умовою для отримання знижки є те, що товари або послуги, вартість яких ви хочете включити в податкову знижку, повинні бути придбані у вітчизняних підприємств.

При цьому, витрати потрібно підтвердити відповідними платіжними документами (квитанціями, чеками, договорами тощо).

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