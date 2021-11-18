Українці можуть оформити знижку і повернути частину сплачених податків за підсумками року, проте не всі мають на це право - сума повернення залежить від розміру офіційної зарплати.

Таке право передбачено Податковим кодексом Україна.

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Щоб приблизно розрахувати, на яку суму ви маєте право, помножте витрати на медицину, освіту або страховку на 18%. Але також потрібно враховувати, що повернути більше, ніж заплачено до бюджету ПДФО, не можна.

Також якщо ви витратили гроші в іноземній компанії, наприклад, пройшли лікування в одній з країн ЄС, повернення ПДФО не передбачено.

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Ключовим для отримання податкової знижки є заповнення та подання декларації про майновий стан і доходи.

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Також умовою для отримання знижки є те, що товари або послуги, вартість яких ви хочете включити в податкову знижку, повинні бути придбані у вітчизняних підприємств.

При цьому, витрати потрібно підтвердити відповідними платіжними документами (квитанціями, чеками, договорами тощо).

Нагадаємо, оформити пенсії та субсидії можна буде по-новому.

Як повідомляла Politeka, субсидії для українців зростуть, хто отримає більше грошей.

Також Politeka писала, що розкрилися нові факти про оформлення субсидії.