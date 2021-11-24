На фоне существенного повышения цен на почти все продукты питания — подсолнечное масло заслуженный рекордсмен, потому что прибавило в цене в этом году на 80%.

Украинцам советуют уже подумать о запасах, ведь цена на подсолнечное масло и дальше будет расти. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Главной причиной повышения стоимости масла называют подорожание газа. Ведь они составляют не менее 20% стоимости бутылки. До декабря мы еще будем иметь такую цену - от 40 до 70 гривен за литр подсолнечного масла.

А вот что будет весной – спрогнозировать уже невозможно. Потому что для производства удобрения для подсолнечника требуется газ, а он дорожает.

Некоторые эксперты, правда с осторожностью, прогнозируют - уже в следующем году бутылка подсолнечного масла на полках в магазинах может стоить 100 гривен.

Между тем в Министерстве агрополитики не видят предпосылок к столь стремительному взлету цен на подсолнечное масло. Но эксперты неумолимы – поскольку Украина является крупнейшим в мире экспортером, цены диктует не внутренний, а именно международный рынок.



Напомним, цены бьют рекорды: новое болезненное подорожание отразится на украинцах

Как сообщала Politeka, украинцев готовят к ценовому удару, подорожает подсолнечное масло: сколько будет стоить литр.

Также Politeka писала, что украинцев ждет очередное подорожание.