Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області доступна мешканцям Харкова та Ізюма.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області передбачає не лише продуктові набори чи виплати, а й підтримку власників пошкодженого через війну житла, пише Politeka.net.

Благодійна організація «Карітас» реалізує проєкт «Житло для вразливих домогосподарств в Україні». Його учасники можуть отримати допомогу для відновлення будинків і квартир, які зазнали часткових пошкоджень, але залишилися придатними для проживання.

Програма охоплює невеликі та середні ремонтні роботи. Зокрема, йдеться про заміну вікон і дверей, відновлення даху, стін, стелі, а також інших конструктивних елементів, пошкоджених унаслідок бойових дій.

Звернутися по підтримку можуть власники нерухомості, яка має легкі або середні руйнування. При цьому несучі конструкції не повинні бути серйозно пошкоджені, а приміщення має залишатися безпечним для проживання.

Учасникам доступні два варіанти допомоги. В одному випадку заявник отримує кошти для самостійного проведення необхідних робіт. В іншому — ремонт виконує залучений підрядник.

Наразі Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області доступна мешканцям Харкова та Ізюма, які належать до вразливих категорій.

Серед потенційних отримувачів — люди з інвалідністю, громадяни з тяжкими захворюваннями, особи віком від 60 років, одинокі батьки або опікуни, багатодітні родини, вагітні жінки та матері дітей віком до трьох років.

Для оформлення заявки потрібно підготувати документ, що посвідчує особу, ІПН та підтвердження належності до відповідної категорії.

Також знадобиться документ про право власності на нерухомість. Окремо заявник має підтвердити втрату доходу або середній заробіток на одного члена сім’ї менш ніж 6318 гривень.

Для цього приймають довідки про доходи за останні шість місяців, документи ОК-5 чи ОК-7, інформацію Пенсійного фонду або підтвердження доходів ФОП.

Обов’язковим документом є акт обстеження пошкодженого будинку чи квартири, оформлений відповідно до вимог українського законодавства.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів в Харківській області: де готові платити зарплату від 27 тисяч гривень.

Також Politeka повідомляла, Надбавка до пенсії в Харківській області: хто та скільки може отримати.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Харківській області: скільки саме доведеться платити.