Украинцев ждет новое повышение тарифов на газ уже в ближайшие полгода: стало известно, на сколько могут вырасти цифры в коммунальных платежках.

О том, как изменится ситуация с ценами на топливо, рассказал в эфире «Діалог з країною» на телеканалT LIVE директор департамента монетарной политики Национального банка Украины Владимир Лепушинский.

Он отметил, что платить за газ больше украинцы будут уже с весны 2022 года. По словам Лепушинского, существуют несколько факторов, которые приведут к подорожанию газа.

В первую очередь рост тарифов будет связан с кризисом, вызванным по всему миру пандемией. После него экономики разных стран уже начали восстанавливаться, что повлекло за собой рост спроса на сырье, в частности нефть, в то время как предложение не успевало его покрывать.

Лепушинский отметил, что в Украине на сегодняшний день действуют годовые тарифы на газ, поэтому как минимум до апреля тарифы меняться не будут. Он добавил, что к тому моменту последствия энергетического кризиса в Европе могут смягчиться, поэтому скачок тарифов вверх может быть не таким резким.

Однако, подорожание все же будет довольно заметным.

«На следующий год у нас предположение - +15%», - заявил Лепушинский.

Напомним, стало известно, кто будет платить за газ больше с 1 декабря.

Как сообщала Politeka, украинцев ждут новые платежки за газ, кубометры переведут на киловатты.

Также Politeka писала, что платить за газ украинцам придется по-новому, закон принят.