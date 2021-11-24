Политический консультант Петр Охотин рассказал, как выглядит свобода слова на телеканалах и по каким критериям оценивать объективность освещения событий на том или ином канале.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Главное» на канале «MY.UA» с Екатериной Павловой.

«Если на украинских телеканалах начнут говорить только хорошее о власти, это приведет к негативным последствиям. Во-первых, никто не будет доверять им, а во-вторых, медиа сейчас – это возможность снять определенную социальную напряженность. Человек включает канал, слышит критику власти и ему становится легче. Просто нужно понимать, чтобы были определенные рамочные стандарты кого трогать, а кого не трогать. Я всегда говорил, что можно критиковать личность человека, занимающего определенный пост, но не пост в целом», - сообщил Охотин.

Он считает, что когда некоторые говорят о том, что предатели в Офисе президента, предатели в секретариате СНБО и так далее, так нельзя делать. Можно критиковать каких-то людей на этих должностях и на это полное право, подчеркнул он, но институт в целом критиковать не нужно. Надо понимать, что сейчас не такая структура телевидения, которая была в 2001 году, подтвердил он, если сейчас попытаться закрыть независимые телеканалы или блогеров – это невозможно.

«Главный критерий, есть ли перекос в эфирах телеканалов, – это смотреть, какие спикеры и от каких команд. Хорошей практикой является приглашать на телеэфир представителей всех политических сил. Если в студии есть представители всех политических сил – это хорошо, даже если критикуют провластную партию, потому что в этом есть определенный баланс мнений. Если есть какой-то перекос, например, нет представителей провластной партии или наоборот только они сидят в студии, это уже негатив и этому нельзя доверять», - резюмировал Охотин.

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