В Кабинете министров утвердили новые правила проверки COVID-сертификатов на входе в ТРЦ, кафе, рестораны, другие общественные места в "желтой" карантинной зоне.

Было решено ужесточить штрафы за нарушения. Об этом на заседании правительства сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Так, COVID- сертификаты в Украине теперь обязательно должны считывать через приложение "Дія", а не просто визуально проверять их. За несоблюдение этой нормы предусмотрены немалые штрафы.

Без считывания сертификата документ считается непредоставленным и непроверенным.

В случае отсутствия у посетителей и сотрудников необходимых документов, владельцу заведения грозит штраф от 34 до 170 тысяч гривен.

Также министр добавил, что теперь документ, подтверждающий получение одной дозы вакцины от коронавируса будет действителен 30 дней. Следовательно, этот период решили сократить в 4 раза.

Стоит отметить, что ранее срок действия "желтого" сертификата составлял 120 дней.

Напомним, симптомы легкой формы ковида легко упустить: в Минздраве составили список самых распространенных.

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