Украинцы выдвинули требование проверить и наладить работу управляющих компаний, ЖЭКов и коммунальных организаций.
Такое обращение появилось на сайте Офиса президента.
Автор петиции считает, что ситуация вокруг предоставления коммунальных услуг в стране – критическая.
«Чтобы заключать договор с компаниями типа Жэка, УК, заключать договор на услугу типа газа, воды, электричества, надо пройти семь кругов ада (невозможно выйти на контакт, куча бумаг со всего мира). Иногда УК не разрешает заключать договор напрямую, за что люди платят еще большие деньги на тарифы и услуги от УК. Безосновательное повышение цен на услуги в несколько раз», - уверен Кирилл Киселев.
Редкое фото Софии Ротару с отцом всколыхнуло Сеть, как он выглядел: "Всегда в нашем сердце..."
Не стало знаменитого музыканта: он был одной из важнейших фигур мировой сцены
Ольга Харлан в шаге от победы на "Танцях з зірками" поделилась откровением о Дикусаре: "Мы с Димой..."
Зимние каникулы в школах: выяснилось, когда они начнутся и повлияет ли дистанционка
Одесситов предупредили о жестких штрафах в аптеке: детали нового закона
Кроме того, его не устраивает качество предоставления услуг. Автор петиции предлагает создание единой платформы для ведения жалоб и возможность слежения за прогрессом.
Напомним, стало известно, кто будет платить за газ больше с 1 декабря.
Как сообщала Politeka, украинцев ждут новые платежки за газ, кубометры переведут на киловатты.
Также Politeka писала, что платить за газ украинцам придется по-новому, закон принят.