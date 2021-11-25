Украинцы выдвинули требование проверить и наладить работу управляющих компаний, ЖЭКов и коммунальных организаций.

Такое обращение появилось на сайте Офиса президента.

Автор петиции считает, что ситуация вокруг предоставления коммунальных услуг в стране – критическая.

«Чтобы заключать договор с компаниями типа Жэка, УК, заключать договор на услугу типа газа, воды, электричества, надо пройти семь кругов ада (невозможно выйти на контакт, куча бумаг со всего мира). Иногда УК не разрешает заключать договор напрямую, за что люди платят еще большие деньги на тарифы и услуги от УК. Безосновательное повышение цен на услуги в несколько раз», - уверен Кирилл Киселев.

Кроме того, его не устраивает качество предоставления услуг. Автор петиции предлагает создание единой платформы для ведения жалоб и возможность слежения за прогрессом.

"Больше ,чем 300 гр. каждый месяц за Жек Двор убирают как нибудь1 раз в неделю,подъезды не моют,подвалы не убирают,чистили сами Куда идут наши деньги?", " Батареи холодные! В окнах парадного гуляет ветер! Полотенцесушители не работают 3-й год.Жалуемся,а воз и ныне там! Кто ответит?", " Отопление включили хорошо но продолжаем спать одетые. еле теплые батареи. Ещё не известно какой счёт прийдёт. Ребенок 4 класс говорит в школе холодно", - пишут украинцы в сети.